Video Haber Şehit babası İlhan Kara'dan 'Şehadet' açıklaması "Ülkem için şehit olmaya hazırım" | Video

Şehit babası İlhan Kara'dan 'Şehadet' açıklaması "Ülkem için şehit olmaya hazırım" | Video

Şehit babası İlhan Kara'dan 'Şehadet' açıklaması
18.03.2021 | 15:31

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Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümü için şehitlikte tören düzenlendi. Şehitliğe gelerek Diyarbakır’da şehit olan oğlu Sıdkı Kara’ya karanfil bırakan ve dua eden baba İlhan Kara, ülkesi için gerekirse şehit olmaya hazır olduğunu söyledi.

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Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü olması dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Törende Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, polisler ve şehit yakınları hazır bulundu.
Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği'nin şehitlikte bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunması ve Tank Yüzbaşı Murat Evran'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşması ile devam etti.
Tören sonrası Vali Ali Arslantaş şehitlik özel defterini imzaladı. Vali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Garnizon Komutanı, Şehit Aileleri ile birlikte şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua okudular. Vali Arslantaş, karanfil bırakan bir şehit ailesi yakınına jest yaparak fotoğrafını çekti. Program Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua ile sona erdi.


"Ülkem için gerekirse bende şehitliğe hazırım"
Şehitliğe gelerek Diyarbakır'da şehit olan oğlu Sıdkı Kara'ya karanfil bırakan ve dua eden baba İlhan Kara, ülkesi için gerekirse şehit olmaya hazır olduğunu söyledi. Baba İlhan Kara, "Onur duyuyoruz. Çok gurur duyuyoruz. Bir yanımız buruk olsa da vatan için olunca her şey değişiyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ülkem için gerekirse ben de şehitliğe hazırım. Vatanımız her bir yerden çevrilmiş şu anda. Çanakkale Savaşı'ndan bir farkı yok. Kimin ne olduğu belirsiz. Ülkenin bir an önce buradan lanetlerden kurtulması için Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

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