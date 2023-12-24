Video Haber Şehit Budak'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki | VİDEO HABER
Şehit Budak'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki | VİDEO HABER

Şehit Budak'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki | VİDEO HABER

24.12.2023 | 20:21

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın (22) Manisa’daki cenazesine katılanlardan bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Özgür dışarı” sloganları atarak tepki gösterdi.

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