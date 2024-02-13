Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video
Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT Başkanlığı çalışmalarında, Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda gri kategoride aranan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek’in arasında olduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Terörist Hasip Şimşek’in, 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 217 vatandaşımızın yaralandığı eylemleri gerçekleştirenler grubun içerisinde yer aldığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve hainlerin tek tek nefeslerini keseceklerinin mesajını paylaştı.
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