Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yağış başladı | Video
Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yağış başladı.
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