Video Haber Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yağış başladı | Video
Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yağış başladı | Video

Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yağış başladı | Video

19.03.2023 | 18:23

Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yağış başladı.

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