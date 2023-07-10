Sel nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı | Video

Giresun’un Piraziz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taştı. Derenin taşması sonucu bazı ev ve işyerlerini su basarken, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.