Selahattin Demirtaş’tan skandal sözler! “Kanlı oyun” dedi, 6’lı masaya rest çekti | Video
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Terör suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye'nin kuzeyine düzenleyecek olası operasyona ilişkin 6'lı masaya çağrı yaptı, "operasyona karşı çıkın" dedi. Demirtaş, Türkiye'yi de işgalci olarak niteledi.