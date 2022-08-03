Selahattin Demirtaş’tan skandal sözler! “Kanlı oyun” dedi, 6’lı masaya rest çekti | Video

Terör suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye'nin kuzeyine düzenleyecek olası operasyona ilişkin 6'lı masaya çağrı yaptı, "operasyona karşı çıkın" dedi. Demirtaş, Türkiye'yi de işgalci olarak niteledi.