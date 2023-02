Selçuk Bayraktar açıkladı: “Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz” | Video 13.02.2023 | 14:18 BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “520 konteyner ile AFAD ile koordine olup 2 bin kişiye yaşam imkanı sunacak konteynerkent inşa ediliyor” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta eskiden stadyum olarak kullanılan bir bölgede depremzedeler için inşa ettireceği 520 konteyner için bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Çalışma ilk günlerden itibaren başladı. Altyapısı ve konteynerlerin tedariki sağlandı. 520 konteyner AFAD ile koordine olup 2 bin kişiye yaşam imkanı sunacak konteyner kent inşa ediliyor. İlk günden itibaren tüm ekibimiz seferber oldu. Bir kısmımız sahada yardım tırları için AFAD ile koordine olarak ne ihtiyaç varsa yapılmaya başlandı. Bunların ilki yardım tırlarıydı. Giysi, şarj bankasına kadar değişik değişik talepler oldu. Bunların dağıtımı ile alakalı 400 kişilik ekibimiz sahada. Sonrasında barınma konusunu ele aldık. Böylesine büyük bir felakette en büyük ihtiyaç barınma ile alakalı. Konteynerkent ihtiyacının olduğu AFAD tarafından bildirildi. Biz de hemen tedarik ve üretim yoluna gittik. Bir yandan da acil olduğu, 1 aya kadar yapılması söylendiğinden hemen altyapı çalışmasına başladık. Geçen hafta itibarıyla başladı çalışmalar. Konteynerler de üretiliyor. İnşallah bir buçuk aya kadar sosyal donatıları ile donatılacak" dedi.Hem psikolojik hem de eğitim-öğretime yönelik çalışmaların olacağı bilgisini veren Bayraktar, "Tabii bunlar geçici. Asıl burada kalıcı yaşam alanlarının da önemli olduğunu değerlendirdik. Bunu konut seferberliği olarak adlandırdığımız bir kampanya altında duyurduk. BAYRAK olarak bin konutu bağışladığımızı, nakdi ya da ayni nasıl isteniyorsa öyle yapılacağını duyurduk. Tüm milletimizi imkanları dahilinde bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bu felaket çok büyük bir felaket. Ancak tüm milletimiz bugün gösterdiği seferberliği gösterirse altından kalkabileceğimiz bir felaket. Kadim medeniyetimizin değerleri ve inancımız biz söylüyor ki: Sahip olduğumuz her şey bize emanet. Can da öyle ruh da öyle. Bizim sandığımız mülklerin hepsi de öyle. Mülkün asıl sahibine ait. Bizler için ancak birer imtihan meselesi. Burada insanlar en yakınlarını kaybetti. Bir anda bütün birikimlerini kaybedenler oldu. Enkaz altında kalanlar oldu. İlk günlerde 'malzeme ihtiyacı var' dediler hemen seferber olduk. Sonra 'kan lazım' dediler bin kişilik ekibimiz kan verdik. Sonrasında aşevi lazım dediler üç farklı yere aşevi kuruyoruz. Geçici yaşam alanına ihtiyaç doğdu hemen tedariki ile ilgilendik. En önemlilerinden biri olan mesken için de BAYKAR olarak bin konutu bağışladığımızı duyurduk. İnşallah hep birlikte nasıl ki ilk günden itibaren yıldırım hızıyla buraya yetişenler oldu, eğer buna devam edecek olursak bunun altından da kalkacağız. Tek yürek olup yaralarımızı hep birlikte saracağız" diye konuştu.Tüm bölgelerde ekiplerinin olduğunu söyleyen Bayraktar, "AFAD'ın koordinasyonunda neresi dendiyse Hatay'dan, Adıyaman'dan Antep'ten Kahramanmaraş'tan her neresi dendiyse hem gönüllü hem çalışma arkadaşlarımız görev aldı. 30 kadar toplamda TB-2, 9 akıncı bugüne kadar bin 130 saat görev yaptı. Bunun yanında devletimizin ürettiği, AKSUNGUR da görev aldı. AKSUNGUR mobil baz istasyonu görevi de ifa etti. Yıkım çok büyüktü. Bin 400 kule yıkılmıştı. Sadece bir tane uçağın karşılayabileceği bir kominikasyon değildi ama elimizde ne imkan varsa seferber ettik" ifadelerini kullandı.