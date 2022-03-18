Selçuk Bayraktar'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Köklerden Göklere… | Video
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görüntülerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Çanakkale Türküsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tepeden görüntüleri yer alırken Selçuk Bayraktar paylaşımına, "Köklerden göklere.." notunu düştü.