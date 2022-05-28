Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesaj: "Bize düşen durmadan çalışmaktır" | Video

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde konuştu. Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST'in şiarının artık zihinlerde yer ettiğini görüyorum. Bundan sonra bize düşen durmadan çalışmaktır" dedi.