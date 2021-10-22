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Başkan Erdoğan: "Erbakan Hoca sokağa ve şiddete asla prim vermezdi" | Video 22.10.2021 | 12:43
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Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: “Babam ve Amcam…” 22.10.2021 | 12:38
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Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video 22.10.2021 | 09:40
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Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü 22.10.2021 | 09:27
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Son dakika: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı! | Video 22.10.2021 | 00:52
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Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti | Video 21.10.2021 | 20:48
27:41
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Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın | Video 21.10.2021 | 17:56
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de kafede vatandaşlarla sohbet etti 21.10.2021 | 16:20
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Yavuz Donat | Karikatürlü korona uyarısı 21.10.2021 | 13:56
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Mehmet Barlas | Irak ve Suriye’de harekât 21.10.2021 | 11:18
Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Özdemir Bayraktar ile amcasının yer aldığı bir videoyu paylaşarak duygulandıran bir mesaj paylaştı. Bayraktar, “Babam ve Amcam... Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun... Babacığımızın ruhu şad, mekânı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin...” dedi