Video Haber Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: “Babam ve Amcam…”
Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: “Babam ve Amcam…”

Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: “Babam ve Amcam…”

22.10.2021 | 12:38

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Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Özdemir Bayraktar ile amcasının yer aldığı bir videoyu paylaşarak duygulandıran bir mesaj paylaştı. Bayraktar, “Babam ve Amcam... Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun... Babacığımızın ruhu şad, mekânı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin...” dedi

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