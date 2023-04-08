Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı | Video

Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren Baykar'ın yüksek teknolojiye sahip İHA platformlarını milli ve özgün olarak geliştirdiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüler paylaşıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar “Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer… Evimiz. “notuyla paylaştığı görüntülerde ramazan süslemelerinin yer aldığı fotoğraflar yer aldı