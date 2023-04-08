Video Haber Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı | Video
Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı | Video

Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı | Video

08.04.2023 | 00:07

Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren Baykar'ın yüksek teknolojiye sahip İHA platformlarını milli ve özgün olarak geliştirdiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait  görüntüler paylaşıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar “Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer… Evimiz. “notuyla paylaştığı görüntülerde ramazan süslemelerinin yer aldığı fotoğraflar yer aldı

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 01:54
İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 08.04.2023 | 00:21
Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı | Video 02:19
Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı | Video 08.04.2023 | 00:07
Meksika’da geri dönüşüm tesisinde yangın: 337 kişi tahliye edildi | Video 01:20
Meksika’da geri dönüşüm tesisinde yangın: 337 kişi tahliye edildi | Video 07.04.2023 | 23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftar açtı | Video 01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftar açtı | Video 07.04.2023 | 23:07
Bakan Nebati’den yerli ve milli otomobil TOGG ile ilk sürüş | Video 00:54
Bakan Nebati'den yerli ve milli otomobil TOGG ile ilk sürüş | Video 07.04.2023 | 22:40
SON DAKİKA | Bahçeli’den ’kurşun tiyatrosu’ tepkisi: Demokrasiye saygısızlık | Video 25:27
SON DAKİKA | Bahçeli'den 'kurşun tiyatrosu' tepkisi: Demokrasiye saygısızlık | Video 07.04.2023 | 21:07
Son dakika! Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar programında müjdeleri paylaştı | Video 17:12
Son dakika! Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar programında müjdeleri paylaştı | Video 07.04.2023 | 20:23
Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video 10:37
Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video 07.04.2023 | 19:42
BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz | Video 03:44
BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz | Video 07.04.2023 | 18:08
Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Gram altın 1.500 lirayı görür mü? | Video 03:47
Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Gram altın 1.500 lirayı görür mü? | Video 07.04.2023 | 16:58
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz | Video 05:27
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" | Video 07.04.2023 | 16:37
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video 11:01
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! | Video 07.04.2023 | 16:22
Başkan Erdoğan Destici’yi kabul etti | Video 00:56
Başkan Erdoğan Destici'yi kabul etti | Video 07.04.2023 | 16:15
Mehmet Barlas | Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK’nın talimatı mı? | Video 04:35
Mehmet Barlas | Ortak liste kararı tesadüf mü, PKK'nın talimatı mı? | Video 07.04.2023 | 15:47
Melih Altınok | Canan Hanım’ın hisleri 02:53
Melih Altınok | Canan Hanım'ın hisleri 07.04.2023 | 15:44
Hilal Kaplan | ABD’yi bekleyen Trump fırtınası 03:54
Hilal Kaplan | ABD'yi bekleyen Trump fırtınası 07.04.2023 | 15:41
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 05:26
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 07.04.2023 | 15:34
Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, EYT aylıkları hakkında merak edilenleri yanıtladı | Video 05:30
Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, EYT aylıkları hakkında merak edilenleri yanıtladı | Video 07.04.2023 | 15:13
Bakan Varank, Sultanbeyli’ye TOGG otomobil ile geldi | Video 01:07
Bakan Varank, Sultanbeyli’ye TOGG otomobil ile geldi | Video 07.04.2023 | 15:16
TOGG’dan yeni paylaşım! Sevkiyatlar başladı: Bizi izlemeye devam edin | Video 00:53
TOGG’dan yeni paylaşım! Sevkiyatlar başladı: "Bizi izlemeye devam edin" | Video 07.04.2023 | 14:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA