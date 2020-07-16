Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı | Video
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Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Selçuk ve Sümeyye Bayraktar, o gece yaşadıklarını anlattı. İlk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini anlatan Selçuk Bayraktar, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini veriyor. İşte Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın o gece yaşadıkları...