Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı | Video

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Selçuk ve Sümeyye Bayraktar, o gece yaşadıklarını anlattı. İlk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini anlatan Selçuk Bayraktar, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini veriyor. İşte Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın o gece yaşadıkları...