Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu | Video

Bartın'ın Zafer köyünde selden kurtulan Mustafa Kemal Ünal le görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik diyor ya 20 yıldır devlet bu hale geldi" dedi.