Video Haber Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü | Video
Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü | Video

Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü | Video

13.06.2023 | 19:41

Afyonkarahisar-Denizli Karayolu üzerinde bulunan Sarıkavak Köyü'nde, yoğun yağışların ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu karayolu, Denizli istikametinden trafiğe kapatılırken, toprak altına kalan araç içerisindeki 2 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

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