Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü | Video
Afyonkarahisar-Denizli Karayolu üzerinde bulunan Sarıkavak Köyü'nde, yoğun yağışların ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu karayolu, Denizli istikametinden trafiğe kapatılırken, toprak altına kalan araç içerisindeki 2 kişiden 1’i hayatını kaybetti.
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