Servis aracını kaçırmıştı! Panik anları böyle görüntülendi
İstanbul Kadıköy’de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bırakan şüpheli Tolga N.’nin olayın ardından Ankara’ya gittiği ortaya çıktı. Servis aracındaki panik anlarına dair yeni görüntülerde çocukların panik anı ve şüpheli şahsın araca binip hızla gitmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı
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