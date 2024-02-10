Video Haber Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı
Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı

Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı

10.02.2024 | 22:37

Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, kullandığı otobüsün jant kapağını değiştirdiği esnada servis şoförü Yılmaz Sınıksaran'ı, başından vurarak öldüren ve olay sonrası teslim olan Şahin Altuntaş, Sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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