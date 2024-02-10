Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı
Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, kullandığı otobüsün jant kapağını değiştirdiği esnada servis şoförü Yılmaz Sınıksaran'ı, başından vurarak öldüren ve olay sonrası teslim olan Şahin Altuntaş, Sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
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