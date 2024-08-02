“Siberağ-3” operasyonları ile siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen “Siberağ-3” operasyonları ile siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
00:24
01:47
Bir haftada dört adresi soydular… Aynı mahallede yakalandı 01.08.2024 | 23:18
02:32
Hizbullah İsrail'i füzelerle vuruyor! 01.08.2024 | 23:13
04:20
Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video 01.08.2024 | 16:40
09:56
09:56
13:20
11:55
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi | Video 01.08.2024 | 09:26
00:28
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-24 operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı | Video 01.08.2024 | 09:03
03:07
00:28
17:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail bölgede savaşın tetiğini çekti" | Video 31.07.2024 | 14:27
09:59
11:36
28:47
01:16
04:19
HAMAS lideri İsmail Heniyye İran'da uğradığı suikastta şehit edildi 31.07.2024 | 08:19
01:00
Gece kulübüne silahlı saldırı! Dehşet anlarına SABAH ulaştı 30.07.2024 | 23:45
01:45
A Haber Beyrut'ta patlama bölgesinde! 30.07.2024 | 20:46