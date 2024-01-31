Sibergöz-20 Operasyonu'nda yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
İçişleri Bakanlığı tarafından 20 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Sibergöz-20’ operasyonunda Eskişehir’de yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Düzenlenen operasyonlarda, araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları 'Oltalama' siteleri üzerinden, iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'Kiralama Bedeli, Sigorta Bedeli ve Kaparo Ücreti' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonlar çerçevesinde Eskişehir'de yakalanan İ.A. isimli şüpheli ise işlemlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
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