Şiddetli lodos hayatı felç etti: Ağaçlar yıkıldı, otluk alanda çıkan yangın kereste deposuna sıçradı | Video

Bursa'da öğle saatlerinden sonra etsini arttıran şiddetli lodos gece saatlerinde de hız kesmedi. Vatandaşların güçlükle yürüdüğü görülürken, çöp konteynerleri, ağaçlar, aydınlatma direkleri de etkili rüzgâra dayanamadı. Otluk alanda çıkan yangın ise fırtınalı havanın etkisiyle kereste deposuna sıçardı.