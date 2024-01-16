Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından Muğla’ya yapılan şiddetli yağış sonrasında bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
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