Sigara izmariti 700 dönümlük tarlayı küle çevirdi | Video
Diyarbakır’da yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti, buğday tarlasında yangın çıkardı. 700 dönüm olduğu tahmin edilen tarla dakikalar içinde kül oldu.
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