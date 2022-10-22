Video Haber Siirt’te sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video
Siirt’te sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video

Siirt’te sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video

22.10.2022 | 01:09

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Siirt'te sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklarda su taşkını meydana geldi. Vatandaşlar suyla dolan yollarda zor anlar yaşadı.

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