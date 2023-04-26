Silahlı eğitim alıp Milletvekili adayı oldu! Adresinde gözaltına aldılar | Video

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda; iddialara göre geçmişte bölücü terör örgütü PKK’nın “Kırsal Alan” yapılanmasına katılan, silahlı eğitim alan ve kaçak yollarla ülkemize gelerek 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde HDP'nin Kocaeli’den “13. Sıra Milletvekili Adayı” olarak gösterilen Ayten Dönmez gözaltına alındı.