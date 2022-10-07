Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı | Video
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle giden adamı tabancayla ateş ederek ağır yaralayan şüpheli Mehmet D.(35), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. 13 kilometrelik mesafedeki 140 güvenlik kamera inceleyen özel ekipler, kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.