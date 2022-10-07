Video Haber Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı | Video
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı | Video

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı | Video

07.10.2022 | 23:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da Mevlit Kandili coşkusu | Video 01:55
Eyüpsultan’da Mevlit Kandili coşkusu | Video 07.10.2022 | 23:40
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı | Video 01:54
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı | Video 07.10.2022 | 23:28
Cesedi bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı | Video 02:14
Cesedi bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı | Video 07.10.2022 | 20:16
Fatih’te korkutan yangın | Video 00:25
Fatih'te korkutan yangın | Video 07.10.2022 | 19:46
SON DAKİKA | Mansur Yavaş’tan, Ankara’da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto | Video 02:04
SON DAKİKA | Mansur Yavaş’tan, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto | Video 07.10.2022 | 19:25
Kilis’te 2 DEAŞ’lı terörist tutuklandı | Video 01:11
Kilis’te 2 DEAŞ’lı terörist tutuklandı | Video 07.10.2022 | 18:47
Mahmut Övür | CHP’ye akıl verenler 04:14
Mahmut Övür | CHP'ye akıl verenler 07.10.2022 | 16:24
Melih Altınok | Halkınızdan utanmıyorsanız bari Çipras’tan utanın 04:33
Melih Altınok | Halkınızdan utanmıyorsanız bari Çipras'tan utanın 07.10.2022 | 16:21
Son Dakika: Aleviler için yeni adımlar! Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor | Video 30:28
Son Dakika: Aleviler için yeni adımlar! Başkan Erdoğan duyurdu: "Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor" | Video 07.10.2022 | 15:37
AK Parti’den flaş KYK borcu açıklaması: Faizler siliniyor | Video 13:00
AK Parti'den flaş KYK borcu açıklaması: "Faizler siliniyor" | Video 07.10.2022 | 14:17
Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm? | Video 03:31
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: "Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?" | Video 07.10.2022 | 14:03
Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni infaz uygulaması geliyor! | Video 02:03
Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ: "Yeni infaz uygulaması geliyor!" | Video 07.10.2022 | 12:21
Başkan Erdoğan’dan Anastasiadis’a tokat gibi KKTC yanıtı: İlla görüşelim diye araya birilerini soktu | Video 06:52
Başkan Erdoğan'dan Anastasiadis’a tokat gibi KKTC yanıtı: "İlla görüşelim diye araya birilerini soktu" | Video 07.10.2022 | 12:09
MSB: 18 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:50
MSB: "18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" | Video 07.10.2022 | 10:26
CHP’li Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a olay sözler: Çek karşılığı aday gösterildiler! | Video 01:38
CHP'li Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a olay sözler: "Çek karşılığı aday gösterildiler!" | Video 07.10.2022 | 09:47
Başkan Erdoğan’dan Prag’da Ermenistan ve Yunanistan mesajı | Video 46:47
Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı | Video 06.10.2022 | 22:17
Yunan gazetecinin Bir gece ansızın sorusuna Başkan Erdoğan’dan anlamlı cevap Konuyu anlamışsın | Video 00:46
Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın" sorusuna Başkan Erdoğan'dan anlamlı cevap "Konuyu anlamışsın" | Video 06.10.2022 | 22:12
Pendik’te CHP’nin hayır oyu verdiği caddelere Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin isimleri verildi | Video 01:11
Pendik’te CHP’nin hayır oyu verdiği caddelere Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin isimleri verildi | Video 06.10.2022 | 19:32
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Sorosçulara mesaj Biz kardeşiz, bizim birliğimizi kimse sarsamaz | Video 02:13
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Sorosçulara mesaj "Biz kardeşiz, bizim birliğimizi kimse sarsamaz" | Video 06.10.2022 | 18:21
Vefatının 11. yılında komşuları Tenzile Erdoğan’ı anlattı | Video 04:12
Vefatının 11. yılında komşuları Tenzile Erdoğan'ı anlattı | Video 06.10.2022 | 17:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle giden adamı tabancayla ateş ederek ağır yaralayan şüpheli Mehmet D.(35), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. 13 kilometrelik mesafedeki 140 güvenlik kamera inceleyen özel ekipler, kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA