Video Haber Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı

Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı

Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı
13.02.2020 | 15:17

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi 01:56
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi 13.02.2020 | 15:24
Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 02:56
Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 13.02.2020 | 15:17
Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı 02:43
Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı 13.02.2020 | 14:40
Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı 01:00
Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı 13.02.2020 | 14:44
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı 01:45
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı 13.02.2020 | 14:34
Emeklilere promosyon müjdesi! Ücretleri ne kadar olacak? Hangi banka ne vaat ediyor? 02:01
Emeklilere promosyon müjdesi! Ücretleri ne kadar olacak? Hangi banka ne vaat ediyor? 13.02.2020 | 14:22
Ankara'da minibüs şoförü elinde telefonla trafikte! 00:32
Ankara'da minibüs şoförü elinde telefonla trafikte! 13.02.2020 | 14:19
İzmir'de kaza! 4 ölü | Video 00:43
İzmir'de kaza! 4 ölü | Video 13.02.2020 | 14:10
Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video 02:28
Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video 13.02.2020 | 13:46
Marmaray İstasyonu çevresinde yol üzerinde park eden yüzlerce araç havadan görüntülendi | Video 01:48
Marmaray İstasyonu çevresinde yol üzerinde park eden yüzlerce araç havadan görüntülendi | Video 13.02.2020 | 13:39
UMKE ekipleri nasıl eğitiliyor? 04:57
UMKE ekipleri nasıl eğitiliyor? 13.02.2020 | 13:03
Son dakika! Isparta'da okul müdürünün öğrencinin suratına tekme attığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:29
Son dakika! Isparta'da okul müdürünün öğrencinin suratına tekme attığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2020 | 12:44
Son dakika! AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'dan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması | Video 10:27
Son dakika! AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'dan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması | Video 13.02.2020 | 11:52
Kendine kızan annesine sinirlendi evi terk etti...3 gündür haber alınamıyor | Video 03:11
Kendine kızan annesine sinirlendi evi terk etti...3 gündür haber alınamıyor | Video 13.02.2020 | 11:56
Son dakika! İdlib'deki Kahraman Mehmetçiklerden duygulandıran flaş mesajlar Milletimizin duaları bizim için... | Video 09:09
Son dakika! İdlib'deki Kahraman Mehmetçiklerden duygulandıran flaş mesajlar "Milletimizin duaları bizim için..." | Video 13.02.2020 | 11:53
Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı | Video 03:17
Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı | Video 13.02.2020 | 11:25
Son dakika! Müge Anlı duyurdu! Palu Ailesi dehşeti ve Tuncer Ustael davasında mahkemenin kararı... 13 Şubat 2020 Perşembe| Video 05:46
Son dakika! Müge Anlı duyurdu! Palu Ailesi dehşeti ve Tuncer Ustael davasında mahkemenin kararı... (13 Şubat 2020 Perşembe)| Video 13.02.2020 | 11:37
Litvanya'da tatbikat sırasında NATO askerleri kayboldu! | Video 01:01
Litvanya'da tatbikat sırasında NATO askerleri kayboldu! | Video 13.02.2020 | 11:43
Kral mezarını bulan definecilere operasyon...Tarihi eserler ele geçirildi | Video 04:45
Kral mezarını bulan definecilere operasyon...Tarihi eserler ele geçirildi | Video 13.02.2020 | 11:09
Son dakika haberi: Erzurum'da nefes kesen operasyon görüntüleri! Gri kategorideki terörist etkisiz! | Video 02:35
Son dakika haberi: Erzurum'da nefes kesen operasyon görüntüleri! Gri kategorideki terörist etkisiz! | Video 13.02.2020 | 11:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN