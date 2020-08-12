Video Haber Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu | Video

Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu | Video

Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu | Video
12.08.2020 | 15:58

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Şile'de dalgalı denize giren üç kardeşten ikisi boğularak hayatını kaybetti. Küçük kardeşini dalga ve akıntıların arasından kurtaran ağabey Cüneyt Şentürk'ün cansız bedeni plajdan 180 metre açıkta helikopter yardımıyla tespit edildi. Diğer kardeş Hakan Şentürk'ün de cansız bedenine ulaşıldı.

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