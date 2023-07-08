Video Haber Şile’de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada | Video
Şile’de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada | Video

Şile’de selde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarılma anı kamerada | Video

08.07.2023 | 21:36

İstanbul'un Şile ilçesinde selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Vatandaşların kurtarılma anları ekiplerin kamerasına anbean yansıdı.

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