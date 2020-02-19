Simitçi kılığında uyuşturucu çetesini çökerttiler | Video

İstanbul'un iki ilçesinde okulların çevresinde çocuk ve gençlere uyuşturucu madde satışı yapan 20 kişilik bir çete, okulların çevresinde simitçi ve belediye işçisi kılığında dolaşarak kamufle olan ve gizlice takip yapan sivil polislerin çalışmasıyla çökertildi