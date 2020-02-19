Simitçi kılığında uyuşturucu çetesini çökerttiler | Video
İstanbul'un iki ilçesinde okulların çevresinde çocuk ve gençlere uyuşturucu madde satışı yapan 20 kişilik bir çete, okulların çevresinde simitçi ve belediye işçisi kılığında dolaşarak kamufle olan ve gizlice takip yapan sivil polislerin çalışmasıyla çökertildi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Simitçi kılığında uyuşturucu çetesini çökerttiler | Video 19.02.2020 | 12:28
08:52
02:38
01:46
02:11
02:21
Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisine dayak kamerada | Video 19.02.2020 | 11:34
02:47
09:09
02:13
Son dakika! TBMM'de Gezi Parkı olayları davası gerginliği | Video 19.02.2020 | 11:11
01:52
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar:50 gözaltı | Video 19.02.2020 | 11:09
00:44
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video 19.02.2020 | 11:14
01:51
00:25
Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video 19.02.2020 | 11:03
01:44
02:48
01:30
19.02.2020 Hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video 19.02.2020 | 10:25
03:06
İstanbul'da düğün konvoyu terörünün şoke eden görüntüleri kamerada | Video 19.02.2020 | 10:16
00:45
01:51