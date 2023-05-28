Sinan Oğan, Ankara'da oy kullandı | Video

Sinan Oğan, "Bu seçim, bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir." dedi.