Sinop’ta Ulaşım ve Altyapı Bakanı ile vatandaş arasında ilginç konuşma! | Video
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’taki sel bölgesinde incelemelerde bulunurken bir vatandaş, afet bölgesindeki çalışmaları hiç beklemediğini ifade ederek çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi. Vatandaş, sel sonrası faaliyetler için “Allah razı olsun, itiraf edeyim, hiç beklemiyordum böyle bir operasyon. Ben sevgili reisimize hakaret etmekten 10 ay 20 gün hapse girmiş bir kişi olarak özür diliyorum ve pişmanım!” dedi.