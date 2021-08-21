Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor!
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OTOMATİK OYNAT
06:43
Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor! 21.08.2021 | 22:23
09:54
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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Afganistan'daki son durum ele alındı 21.08.2021 | 17:29
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı 21.08.2021 | 16:57
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 29’uncu tabliye bloku yerleştirildi 21.08.2021 | 15:44
05:32
01:44
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Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Birinci vazifemiz... 21.08.2021 | 11:37
03:11
Engin Ardıç | Kıvrık uçları batar 21.08.2021 | 11:36
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İBB İstanbul Eyüpsultan'da mahkeme kararına rağmen yıkıma devam ediyor! 21.08.2021 | 10:29
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02:19
Mehmet Barlas | 28 Şubat’ın farkına varmayanlar cezaevlerinde uyanıyor 21.08.2021 | 10:10
04:24
Okan Müderrisoğlu | O isim bunu neden yapıyor? 21.08.2021 | 10:08
01:59
Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi 21.08.2021 | 08:57
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Afganistan'da Türk güvenlik güçlerinden özel operasyon 20.08.2021 | 16:40
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Haşmet Babaoğlu | Kâbil Havaalanı operasyonu... 20.08.2021 | 16:54
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28 Şubat Davası'nda 3 emekli general tutuklandı 20.08.2021 | 16:39
Dünya, son günlerde orman yangınları, koronavirüs vaka sayıları, aşılar ve Afganistan gündemleriyle dönüyor. Ancak yaşanan sıcak siyasi gelişmeler, afetler ve salgın haricinde de hayat devam ediyor. Üstelik, günlük hayatta yaşanan ve kimi zaman hiç duyulmayan bir gelişme, Taliban’ın 1 haftada Kabil’i almasından daha şaşırtıcı gelebiliyor insanlara… Henüz 9 yaşında ringlerde para uğruna dövüştürülen çocuklar ya da erkeklerin girmesinin yasak olduğu kutsal ormanlar… Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları’nda dünyanın dört bir yanından farklı insan hikayelerini anlatıyor…