Video Haber Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor!

Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor!

Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor!
21.08.2021 | 22:23

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OTOMATİK OYNAT

Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor! 06:43
Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor! 21.08.2021 | 22:23
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Dünya, son günlerde orman yangınları, koronavirüs vaka sayıları, aşılar ve Afganistan gündemleriyle dönüyor. Ancak yaşanan sıcak siyasi gelişmeler, afetler ve salgın haricinde de hayat devam ediyor. Üstelik, günlük hayatta yaşanan ve kimi zaman hiç duyulmayan bir gelişme, Taliban’ın 1 haftada Kabil’i almasından daha şaşırtıcı gelebiliyor insanlara… Henüz 9 yaşında ringlerde para uğruna dövüştürülen çocuklar ya da erkeklerin girmesinin yasak olduğu kutsal ormanlar… Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları’nda dünyanın dört bir yanından farklı insan hikayelerini anlatıyor…

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