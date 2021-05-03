Video Haber Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda 19 sığınak imha edildi | Video

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda 19 sığınak imha edildi | Video

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda 19 sığınak imha edildi | Video
03.05.2021 | 11:48

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Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda 19 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile eş zamanlı Şırnak’ta 2 bin 280 personelin katıldığı Eren Cudi-Besta operasyonunda tespit edilen sığınaklar imha edildi.

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Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 126 operasyonel timinin bulunduğu 2 bin 280 personel görev aldı. Eren Cudi-Besta operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait 19 sığınıkta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Eren Cudi Besta Operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında tespit edilen 19 sığınakta; 4 EYP, 17 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 2 el bombası, 1 jeneratör, 4 akü, 2 havan mühimmatı, 1 roketatar mühimmatı, 5 elektrikli fünye ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilirken, sığınakların imha edildiği belirtildi.

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