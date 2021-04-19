Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 31 gözaltı 19.04.2021 | 13:05
00:24
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 19.04.2021 | 13:15
02:14
05:37
Yavuz Donat | Hasar tespiti 19.04.2021 | 11:47
07:20
Eskişehirli aile her gün şehit olan oğullarının kokusuyla uyanıyorlar 19.04.2021 | 10:15
02:57
Haşmet Babaoğlu | Bu “yalnızlık” pandemiden önce başlatıldı 19.04.2021 | 10:11
02:05
02:48
Engin Ardıç | Yenilme garantili 19.04.2021 | 09:53
05:26
Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşısının denemelerinde gönüllü oldu | Video 18.04.2021 | 13:42
06:02
CHP rezerv yalanında kayboldu | Video 18.04.2021 | 01:50
03:23
01:00
01:11
06:25
FETÖ’de çöküş başladı mı? | Video 17.04.2021 | 23:52
03:15
00:54
07:19
01:15
01:24
10:09
İngiltere, Prens Philip’e veda etti | Video 17.04.2021 | 17:19
Şırnak'ta son bir haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12- 18 Nisan tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28,29 gram eroin, 22,04 gram metamfetamin, 0,48 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 3 bin 640 paket kaçak sigara, 732 litre akaryakıt, 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 31 kişi gözaltına alındı.