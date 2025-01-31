Şırnak’ta “Narkokapan-11” operasyonu ile 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı | Video 31.01.2025 | 08:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta düzenlenen “Narkokapan-11” operasyonu ile 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak'ta "Narkokapan-11" operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu takip edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklarken suçüstü yakalandı. Ayrıca Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.