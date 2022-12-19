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OTOMATİK OYNAT
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Sisin etkisi kaza getirdi | Video 19.12.2022 | 00:02
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Mersin’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü | Video 18.12.2022 | 23:00
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Başkan Erdoğan, Dünya Kupası finali için Katar'a gitti | Video 18.12.2022 | 15:16
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Bahçeli'yi karşılamaya binlerce araç gitti | Video 18.12.2022 | 15:15
06:48
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Melih Altınok | Muhalefetin istikbali Erdoğan’ın mazisi 17.12.2022 | 16:32
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Mehmet Barlas | İmamoğlu eline yüzüne bulaştırdı 17.12.2022 | 16:30
29:53
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Mardin'e özel Türkiye Yüzyılı klibi 17.12.2022 | 13:07
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Bakan Kurum Giresun'da gençlerle bir araya geldi 17.12.2022 | 12:58
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EYT'de son durum ne? EYT'de yaş şartı ve merak edilenler... 17.12.2022 | 10:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de toplu açılış törenine katılacak 17.12.2022 | 10:22
Sisin etkisi kaza getirdi.