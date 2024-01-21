Şişli’de AVM’de dehşet anları kamerada: Otomobille yürüyen merdivene daldı
Şişli’de bir AVM’nin otoparkında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivene daldı. Akıl almaz olay kameralara yansırken, kaza sonucu 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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