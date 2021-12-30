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OTOMATİK OYNAT
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Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirdi: Enflasyon ne zaman düşecek? | Video 30.12.2021 | 23:33
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Dolmuş şoförü seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi | Video 30.12.2021 | 22:50
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Şişli’de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu | Video 30.12.2021 | 22:44
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Son dakika: Başkan Erdoğan TÜRK-İŞ heyetini kabul etti | Video 30.12.2021 | 19:02
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Aranan PKK’lı polisin dikkati sayesinde yakalandı | Video 30.12.2021 | 15:13
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Yavuz Donat | Mersin... Niğde... Yol manzaraları 30.12.2021 | 15:06
04:14
Salih Tuna | Erdoğan'a ayak uydurmaları şart 30.12.2021 | 15:00
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Hasan Basri Yalçın | İlk 10 ekonomi ve göreli kazanç 30.12.2021 | 14:45
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Engin Ardıç | Hayatımızın iki yılı piç oldu 30.12.2021 | 14:42
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Haşmet Babaoğlu | Kimler pasta yiyecek? 30.12.2021 | 14:10
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Ahmet Özhan'dan bir A.Ş.K. hikayesi... 'Ayrılık Yaman Kelime' 30.12.2021 | 12:38
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Son dakika! Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı | Video 30.12.2021 | 09:33
Şişli’de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.