Şişli'de iki gecekondu alev alev yandı | Video

Şişli’de tek katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu alev alev yanarken, yanındaki bina da alevlerden nasibini aldı. Yangın sonucu iki gecekondu kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına aşındı.