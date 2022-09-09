Video Haber Sivas’ta kaza: 1 ölü 6 yaralı | Video
Sivas’ta kaza: 1 ölü 6 yaralı | Video

Sivas’ta kaza: 1 ölü 6 yaralı | Video

09.09.2022 | 19:08

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Sivas’ta kaza: 1 ölü 6 yaralı.

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