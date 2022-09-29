Siyaset kulisleri hareketlendi! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret | Video

6'lı masanın bitmek bilmeyen adaylık savaşında 'benimle misiniz?' çıkışıyla elini güçlendiren Kemal Kılıçdaroğlu'na, Akşener'den veto gibi açıklama gelmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve 6'lı masa ile ilgili "O masa noter değil. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur" demişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere parti genel merkezine geldi.