Video Haber Skandal paylaşım tepkilerin hedefinde! Dört yaşındaki yeğenine rakı içirdi | Video
Skandal paylaşım tepkilerin hedefinde! Dört yaşındaki yeğenine rakı içirdi | Video

Skandal paylaşım tepkilerin hedefinde! Dört yaşındaki yeğenine rakı içirdi | Video

11.01.2022 | 21:17

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Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Jiyan Tokay isimli bir kullanıcı, içki sofrasında dört yaşındaki kız çocuğuna rakı içirdi. O anları "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla paylaşan Tokay, küçük kız rakıyı içtikten sonra "Nasıl beğendin mi?" diye sordu. Tokay'ın yaptığı bu paylaşım eleştirilerin hedefi olurken, tepkilerin ardından Tokay hesabını kapattı.

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