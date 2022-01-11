Skandal paylaşım tepkilerin hedefinde! Dört yaşındaki yeğenine rakı içirdi | Video
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Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Jiyan Tokay isimli bir kullanıcı, içki sofrasında dört yaşındaki kız çocuğuna rakı içirdi. O anları "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla paylaşan Tokay, küçük kız rakıyı içtikten sonra "Nasıl beğendin mi?" diye sordu. Tokay'ın yaptığı bu paylaşım eleştirilerin hedefi olurken, tepkilerin ardından Tokay hesabını kapattı.