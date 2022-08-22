Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren "havrita.com"a erişim engellendi | Video
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Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince, sokak köpeklerinin anlık konum bilgilerini harita üzerinde gösteren "havrita.com" sitesine erişim engellendi.