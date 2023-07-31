Video Haber Sokak ortasında drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza | Video
Sokak ortasında drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza | Video

Sokak ortasında drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza | Video

31.07.2023 | 01:26

Konya'da trafiğe açık sokakta drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına 28 bin 532 lira idari ceza işlemi uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak ortasında drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza | Video 00:33
Sokak ortasında drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza | Video 31.07.2023 | 01:26
Pakistan’daki patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı |Video 01:07
Pakistan’daki patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı |Video 30.07.2023 | 23:30
Gönen’de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı | Video 01:21
Gönen'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı | Video 30.07.2023 | 23:28
Şişli’de bariyere çarpan araç takla atıp ters döndü | Video 02:34
Şişli'de bariyere çarpan araç takla atıp ters döndü | Video 30.07.2023 | 23:28
Gaziantep’te ’cenazeye neden geldin’ kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı | Video 01:14
Gaziantep’te 'cenazeye neden geldin' kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı | Video 30.07.2023 | 23:28
Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler | Video 00:15
Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler | Video 30.07.2023 | 18:15
Sokak ortasında drift terörü kamerada | Video 00:50
Sokak ortasında drift terörü kamerada | Video 30.07.2023 | 17:49
Taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:41
Taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 30.07.2023 | 12:10
CHP’li Mahmut Tanal’dan yeni skandal: Akbelen’de provokasyonun dozunu artırdı! Jandarmaya önce hakaret etti sonra kovaladı | VİDEOHABER 01:22
CHP'li Mahmut Tanal'dan yeni skandal: Akbelen'de provokasyonun dozunu artırdı! Jandarmaya önce hakaret etti sonra kovaladı | VİDEOHABER 29.07.2023 | 23:01
Burhanettin Duran | Tahıl Koridoru, Çin’in Türkiye ilgisi ve Erdoğan’ın IDEF’23 mesajı 04:58
Burhanettin Duran | Tahıl Koridoru, Çin’in Türkiye ilgisi ve Erdoğan’ın IDEF’23 mesajı 29.07.2023 | 17:00
Salih Tuna | Ziyan kafa 04:36
Salih Tuna | Ziyan kafa 29.07.2023 | 16:57
Mahmut Övür | CHP mi yeni parti mi? 04:22
Mahmut Övür | CHP mi yeni parti mi? 29.07.2023 | 16:55
Melih Altınok | Ormana site yapalım ama manzaramız bozulmasın 03:44
Melih Altınok | Ormana site yapalım ama manzaramız bozulmasın 29.07.2023 | 16:52
Toplu sözleşme takvimi belli oldu! Emekli ve memurun gözü 1 Ağustos’ta! Maaş artışları nasıl olacak? | Video 03:56
Toplu sözleşme takvimi belli oldu! Emekli ve memurun gözü 1 Ağustos’ta! Maaş artışları nasıl olacak? | Video 29.07.2023 | 16:03
Bakan Yumaklı: “Yangınlara ilk müdahale ve kontrol altına alma süresinin azaldığını görüyoruz” | Video 09:56
Bakan Yumaklı: “Yangınlara ilk müdahale ve kontrol altına alma süresinin azaldığını görüyoruz” | Video 29.07.2023 | 14:55
SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı | Video 00:50
SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı | Video 29.07.2023 | 12:23
Akbelen’deki protestolarla ilgili yeni görüntüler: Sarıgül, eylemci kadını sürükledi | Video 00:31
Akbelen’deki protestolarla ilgili yeni görüntüler: Sarıgül, eylemci kadını sürükledi | Video 29.07.2023 | 11:31
CHP Parti Meclisi’nde kim kimi destekliyor? Özgür Özel saf mı değiştirdi? | Video 01:59
CHP Parti Meclisi'nde kim kimi destekliyor? Özgür Özel saf mı değiştirdi? | Video 29.07.2023 | 10:27
CHP’li Mustafa Sarıgül Akbelen’de protestocu bir kadını sürüklemeye çalıştı | VİDEO HABER 00:15
CHP'li Mustafa Sarıgül Akbelen'de protestocu bir kadını sürüklemeye çalıştı | VİDEO HABER 28.07.2023 | 19:50
Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu | VİDEOHABER 07:53
Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu | VİDEOHABER 28.07.2023 | 19:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA