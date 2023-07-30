Sokak ortasında drift terörü kamerada | Video
Konya'da trafiğe açık sokakta otomobilin drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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