Video Haber Sokak ortasında drift terörü kamerada | Video
Sokak ortasında drift terörü kamerada | Video

Sokak ortasında drift terörü kamerada | Video

30.07.2023 | 17:49

Konya'da trafiğe açık sokakta otomobilin drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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