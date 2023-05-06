Sokak röportajında skandal sözler: AK Partili vatandaşlara ağır hakaret! Sosyal medyada büyük tepki çekti

14 Mayıs seçimlerine ilerlerken, Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Seçime yönelik tercihleri ve fikirleri sorulan kişilerin AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarete varan küstah sözleri tepki çekti. Röportaj veren bir genç, AK Parti'ye destek verenleri 'Embesil sürüsü' olarak nitelendirirken kendi oyunun da aynı seçmen ile bir olmadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu ifadelere tepki gösterdi.