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OTOMATİK OYNAT
00:57
SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri | Video 24.09.2022 | 19:35
41:04
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Antalya’da ucuz halı izdihamı: Metrelerce kuyruk oluştu | Video 24.09.2022 | 18:06
01:27
Başkan Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi | Video 24.09.2022 | 17:54
02:52
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02:55
Melih Altınok | Bu saatten sonra Kemal Bey istese de dönemez 24.09.2022 | 14:58
03:13
Mehmet Barlas | Savaş inşallah nükleer kazayla sonuçlanmaz 24.09.2022 | 14:55
03:49
Burhanettin Duran | Erdoğan'ın avantajı, Kılıçdaroğlu sermayesi 24.09.2022 | 14:47
03:46
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İki grup arasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı, 4 gözaltı | Video 24.09.2022 | 00:19
00:20
Çavuşoğlu, Tacikistan ve İsveç Dışişleri Bakanlarıyla görüştü | Video 23.09.2022 | 22:54
02:36
Başkan Erdoğan Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi | Video 23.09.2022 | 18:20
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da “Organ Ticareti” baskını | Video 23.09.2022 | 17:41
02:54
Dilek Güngör | Eski ve yeni Türkiye... 23.09.2022 | 16:26
03:58
Melih Altınok | Ümit Özdağ atıyor Yunanistan tutuyor 23.09.2022 | 16:23
04:02
Mehmet Barlas | ABD'de Erdoğan'ın diplomasi rüzgarı 23.09.2022 | 16:20
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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
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ATV dizisi Destan, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne damga vurdu | Video 23.09.2022 | 14:56
Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri” kapsamında Eskişehir’de gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK nefesleri kesti.