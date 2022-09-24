Video Haber SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri | Video
SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri | Video

SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri | Video

24.09.2022 | 19:35

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OTOMATİK OYNAT

SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri | Video 00:57
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Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri” kapsamında Eskişehir’de gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK nefesleri kesti.

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