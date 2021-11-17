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OTOMATİK OYNAT
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SOLOTÜRK’ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri | Video 17.11.2021 | 18:17
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Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a son veda 17.11.2021 | 16:00
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Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:03
49:25
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 17.11.2021 | 13:14
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Ankara'da FETÖ’cü yarbay ve binbaşına gözaltı | Video 17.11.2021 | 12:51
09:15
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Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
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Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video 17.11.2021 | 00:08
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Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti | Video 16.11.2021 | 23:30
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İspanya'da greve giden yaklaşık 20 bin metal işçisi polisle çatıştı | Video 16.11.2021 | 21:23
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Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç'un son görüntüleri | Video 16.11.2021 | 20:06
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Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video 16.11.2021 | 18:37
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ilişkin görüntüleri yayınladı.