Video Haber SOLOTÜRK’ten nefes kesen prova | Video
SOLOTÜRK’ten nefes kesen prova | Video

SOLOTÜRK’ten nefes kesen prova | Video

30.09.2022 | 20:45

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Pazar günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

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