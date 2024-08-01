Son 4 günde FETÖ’ye yönelik 21 ilde düzenlenen “Kıskaç-24” operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “Kıskaç-24” operasyonlarında 55 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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