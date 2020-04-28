Son dakik: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısının ardından önemli açıklamalar | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video 28.04.2020 | 18:49
36:42
06:07
00:22
04:03
00:11
Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video 28.04.2020 | 16:38
05:43
00:45
Bodrum’da şehre inen domuzu böyle beslediler | Video 28.04.2020 | 16:33
02:28
Nur Yerlitaş’ın cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi | Video 28.04.2020 | 16:19
00:29
02:22
02:18
01:11
02:20
Salgında ilk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti | Video 28.04.2020 | 15:33
01:35
02:26
Dışarıda maskesiz gezene para cezası kesiliyor! | Video 28.04.2020 | 15:28
10:01
07:03
00:53
00:15
Koronavirüs’ü hiçe sayıp parti yaptılar, emniyet affetmedi! | Video 28.04.2020 | 14:28
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Dün AK Parti ve Türk siyaseti açısından önemli bir gündü. 27 Nisan'ın yıl dönümüydü. Türk siyasi tarihinde dönüm noktasıdır. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı." dedi.