Son dakik: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısının ardından önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Dün AK Parti ve Türk siyaseti açısından önemli bir gündü. 27 Nisan'ın yıl dönümüydü. Türk siyasi tarihinde dönüm noktasıdır. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı." dedi.